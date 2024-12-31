Чи є загроза наступу росіян на Дніпропетровську область: що кажуть у ЗСУ

Вже майже два місяці загострюється ситуація навколо Великої Новосілки Донецької області. У разі захоплення цього населеного пункту окупанти зможуть продовжити наступ у кількох напрямках, зокрема й у бік Дніпропетровської області.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в ефірі телемарафону.

За його словами, росіянам необхідно прикласти ще величезну кількість зусиль, аби дійти до адмінмежі Донецької області.

Як зазначив Петренко, наміри росіян наштовхуються на значний опір українських військ, що ускладнює їхні спроби просунутися вперед. ЗСУ знищують особовий склад ворога на етапі підвезення та висадки.

Представник бригади наголосив, що коли українські захисники перебувають в обороні, відбувається системне знищення спроможності противника здійснювати будь-які наступальні дії. Російські резерви дійсно великі, але вони не нескінченні.

"Росіяни фактично розплачуються за кожен квадратний метр, за кожен квадратний кілометр кров'ю свого особового складу, якої вони не шкодують", - зазначив він.

Варто зазначити, що Велика Новосілка Донецької області розташована поблизу адмінкордону із Запорізькою та Дніпропетровською областями. Тут ворог намагається захопити логістичні шляхи постачання, зокрема дороги з твердим покриттям.

Водночас через особливості місцевості, під час дощів пересування ґрунтовими дорогами стає надзвичайно складним.

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