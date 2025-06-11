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Россияне отправили штурмовиков к админгранице Днепропетровщины, они были уничтожены, - ЦПД

Фото: россияне отправили штурмовиков к админгранице Днепропетровщины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска попытались отправить штурмовиков к админгранице Днепропетровской области. Однако их уничтожили украинские бойцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Россияне ради информационной картинки попытались отправить штурмовиков к админгранице Днепропетровской области, в килзону. Они были уничтожены", - сообщил Коваленко.

 

РФ пытается выйти к админгранице Днепропетровской области

Напомним, в течение месяцев обострилась ситуация вокруг Великой Новоселки Донецкой области. Населенный пункт расположен вблизи админграницы с Запорожской и Днепропетровской областями.

Представители Сил обороны Украины отмечают, что в случае успеха оккупантов это дает им возможность для наступления на нескольких направлений. Поэтому враг пытается прорвать оборону ВСУ и захватить логистические пути.

В мае сообщалось, что российская армия продолжает атаки на направлении в Донецкой области, пытаясь прорваться к административной границе с Днепропетровской. Оккупанты хотели это сделать это до 9 мая, однако не смогли.

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