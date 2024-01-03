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Росіяни відправили на Мелітопольський напрямок кубанських "казаків", - Федоров

Архівне фото: мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія відправила на Мелітопольський напрямок у Запорізькій області кубанських "казаків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"Ряджені бойовики загону БАРС-11 найбільше "воюють" у прифронтових селах", - йдеться в заяві.

За словами Федорова, вони ходять у папахах і в найкращих традиціях російської армії "віджимають" у жителів житло і речі. 

Також вони можуть знищувати особисте майно просто так, заради розваги.

"Звідки б не завезли до нас "визволителів" - вкотре замість навіяного пропагандою "ми разом" - суцільні грабежі та знущання над нашими людьми в окупації", - написав мер Мелітополя.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті впродовж доби відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Також українські війська просунулися в районі Вербового Запорізької області, змусивши окупантів покинути деякі свої позиції.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський повідомив, що російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповуються на Лиманському. Зокрема, намагаються наступати на Часів Яр.

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