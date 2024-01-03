Ситуація на фронті сьогодні 3 січня

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, зокрема дронами типу "Shahed-136/131", здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких діти. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура у Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Авіаційних ударів зазнали Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Донецької області; Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. Поблизу Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Втрати ворога

Впродовж минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

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