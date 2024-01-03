Россияне отправили на Мелитопольское направление кубанских "казаков", - Федоров

"Ряженые боевики отряда БАРС-11 больше всего "воюют" в прифронтовых селах", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, они ходят в папахах и в лучших традициях российской армии "отжимают" у жителей жилье и вещи.

Также они могут уничтожать личное имущество просто так, ради развлечения.

"Откуда бы ни завезли к нам "освободителей" - в который раз вместо навеянного пропагандой "мы вместе" - сплошные грабежи и издевательства над нашими людьми в оккупации", - написал мэр Мелитополя.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Также украинские войска продвинулись в районе Вербового Запорожской области, заставив оккупантов покинуть некоторые свои позиции.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппируются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Часов Яр.