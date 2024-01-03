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РФ намагається наступати на Часів Яр. Яка ситуація на "гарячих" ділянках фронту

Україна, Середа 03 січня 2024 10:49
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РФ намагається наступати на Часів Яр. Яка ситуація на "гарячих" ділянках фронту Фото: яка ситуація на "гарячих" ділянках фронту в Україні 3 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповуються на Лиманському. Зокрема, намагаються наступати на Часів Яр.

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Бахмутський напрямок

Тут, за його словами, тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка.

"Також противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр", - зазначив генерал.

Куп’янський напрямок

Тут тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Лиманський напрямок

Російські окупанти після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій.

"Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами", - додав Сирський.

Загальна ситуація на фронті

Загалом на напрямках наступу окупанти збільшили кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців "шторм Z" та "шторм V". Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків.

"Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед", - зазначив генерал.

За даними Генштабу, на фронті протягом доби сталося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян у районі Кринок.

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