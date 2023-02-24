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Росіяни відправили на фронт 150 колаборантів з Маріуполя, - Андрющенко

Фото: росіяни відправили на фронт 150 маріупольских колаборантів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Загарбники відправили на передову 150 колаборантів з тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами серед них було 120 сержантів та 30 офіцерів.

"Вже маємо підтверджене повернення в пластиковому пакеті на кладовище 14 з них. Чекаємо залишок 136 в поповненні гурту Кобзона найближчим часом", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, що в Маріуполі 23 лютого було чути вибухи. Попередньо є попадання на місцевому заводі.

Також ми писали, що за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, 22 лютого українські військові за допомогою атаки знищили склади з паливом росіян.

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Маріупольросіяни