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Россияне отправили на фронт 150 коллаборантов из Мариуполя, - Андрющенко

Фото: россияне отправили на фронт 150 мариупольских коллаборантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Захватчики отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, среди них было 120 сержантов и 30 офицеров.

"Уже есть подтвержденный возврат в пластиковом пакете на кладбище 14 из них. Ждем остаток 136 в пополнении группы Кобзона в ближайшее время", - добавил Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе 23 февраля были слышны взрывы. Предварительно есть попадание на местном заводе.

Также мы писали, что по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, 22 февраля украинские военные с помощью атаки уничтожили склады с топливом россиян.

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