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Росіяни відновлюють стару військову техніку через дефіцит на фронті, - АТЕШ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти відновлюють стару військову техніку через дефіцит автомобілів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" провели розвідку складу неробочої техніки однієї з військових частин у Гагарінському районі міста Севастополь.

Як з'ясувалося, росіяни відновлюють техніку з цього складу для військових потреб.

"Це демонструє, що ворог має значні проблеми з військовою технікою, що лише вкотре підтверджує інформацію від наших агентів зі складу ЗС РФ", - зазначають партизани.

Також агенти "АТЕШ" зафіксували радіолокаційну систему (РЛС) росіян, розміщену неподалік військової частини у Севастополі.

 

Фото: t.me/atesh_ua

Ситуація на фронті

Як повідомили у Генштабі, в Україні на фронті протягом доби сталося 131 бойове зіткнення. Ракетні війська вдарили по 1 району зосередження особового складу противника.

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися в районі Велетенського (на південний захід від Херсона).

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 29 квітня, становлять 1320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 467470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 автомобілі та 37 артсистем.

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Війна в Україні