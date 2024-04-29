Росіяни відновлюють стару військову техніку через дефіцит на фронті, - АТЕШ

Ситуація на фронті

Як повідомили у Генштабі, в Україні на фронті протягом доби сталося 131 бойове зіткнення. Ракетні війська вдарили по 1 району зосередження особового складу противника.

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися в районі Велетенського (на південний захід від Херсона).

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 29 квітня, становлять 1320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 467470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 автомобілі та 37 артсистем.

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