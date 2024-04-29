Россияне восстанавливают старую военную технику из-за дефицита на фронте, - АТЕШ

Ситуация на фронте

Как сообщили в Генштабе, в Украине на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение. Ракетные войска ударили по 1 району сосредоточения личного состава противника.

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись в районе Огромного (юго-западнее Херсона).

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 29 апреля, составляют 1320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 467470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 автомобиля и 37 артсистем.

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