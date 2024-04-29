RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне восстанавливают старую военную технику из-за дефицита на фронте, - АТЕШ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты восстанавливают старую военную технику из-за дефицита автомобилей на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" провели разведку состава нерабочей техники одной из воинских частей в Гагаринском районе города Севастополя.

Как выяснилось, россияне восстанавливают технику по этому составу для военных нужд.

"Это демонстрирует, что у врага есть значительные проблемы с военной техникой, что лишь в очередной раз подтверждает информацию от наших агентов из состава ВС РФ", - отмечают партизаны.

Также агенты "АТЕШ" зафиксировали радиолокационную систему (РЛС) россиян, расположенную недалеко от воинской части в Севастополе.

 

Фото: t.me/atesh_ua

Ситуация на фронте

Как сообщили в Генштабе, в Украине на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение. Ракетные войска ударили по 1 району сосредоточения личного состава противника.

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись в районе Огромного (юго-западнее Херсона).

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 29 апреля, составляют 1320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 467470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 автомобиля и 37 артсистем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине