Армія РФ відновлює стару базу підводних човнів у Криму, - АТЕШ

Російські загарбники нарощують військову значимість Балаклавської бухті в тимчасово окупованому Криму. Останнім часом вона функціонувала в статусі музею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.
Агенти руху зафіксували, що військові агресора посилюють у бухті морські інженерні загородження, призначені для захисту від безпілотних катерів і диверсійних груп.
Таким чином, російські окупанти знову використовують для військових цілей стару підземну базу підводних човнів, яка раніше функціонувала як музей.
"Ця споруда, що відома як об'єкт 825ГТС, розташована в Балаклаві та являє собою підземний комплекс, здатний приховувати підводні човни та забезпечувати їхній ремонт і обслуговування", - зазначають партизани.
Усю зібрану інформацію агенти АТЕШ обіцяють передати Силам оборони України, "які знають, як організувати сюрпризи для окупантів".
Російські загарбники продовжують мілітаризацію півострова з порушенням міжнародних договорів та законів і звичаїв війни.
Так, армія РФ замасковує військовий об'єкт під цивільну інфраструктуру та користується цивільним транспортом, щоб використати у провокаціях проти ЗСУ.
Крім того, нещодавно партизани розвідали нові оборонні позиції біля селища Федорівка, які укріплюють засобами РЕБ.
До того ж, агенти АТЕШ виявили дивізіон російських катерів, які планують використати для операцій у Херсонській області.
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