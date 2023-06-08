Росіяни відкрили вогонь по Херсону, де проходить евакуація

"Окупанти гатять по прибережних територіях та центральній частині міста", - написав Прокудін.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак нагадав, що в Херсоні наразі йде евакуація.

"Триває евакуація людей, а в цей час росіяни обстрілюють Херсон. Звичайні терористи", - пише Єрмак.

Своєю чергою кадри з місця обстрілу опублікували журналісти "Ґрат", які потрапили під ворожий обстріл. Вони повідомляють, що під атаку потрапив район Корабельної площі.

Нагадаємо, що 6 червня двоє поліцейських отримали поранення в той час, коли допомагали евакуйовувати населення.

Під обстріл потрапила школа в Олешках

В тимчасово окупованих Олешках під ворожий вогонь потрапила школа, де збиралися люди із затоплених домівок.

"Тільки що орки обстріляли будівлю школи, де збиралися люди із затоплених домівок", - написав міський голова Олешок Євген Рищук.

Евакуація в Херсоні

Зазначимо, що в Херсоні продовжується евакуація людей, які опинилися в зоні підтоплення. І варто зауважити, що регіон опинився в зоні лиха через те, що російські окупанти підірвали дабу Каховської ГЕС.

За останніми даними, вже вдалося вивезти 2198 людей із зони підтоплення.

Всі деталі щодо наслідків підриву Каховської ГЕС та евакуації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський у Херсоні

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Херсонську область, де провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

Також глава держави у Херсоні відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

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