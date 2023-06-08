Россияне открыли огонь по Херсону, где проходит эвакуация

Российские оккупанты обстреливают Херсон. Враг открыл огонь по городу в то время, когда в нем проводится эвакуация с затопленных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города", - написал Прокудин.
Между тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак напомнил, что в Херсоне идет эвакуация.
"Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", - пишет Ермак.
В свою очередь кадры с места обстрела опубликовали попавшие под вражеский обстрел журналисты "Грат". Они сообщают, что под атаку попал район Корабельной площади.
Напомним, что 6 июня двое полицейских получили ранения в то время, когда помогали эвакуировать население.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, оккупанты бьют по местам эвакуации людей.
"Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе. Всем оказывается необходимая помощь. Обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными", - информируют в МВД.
Как впоследствии уточнил в комментарии для СМИ руководитель пресс-офиса областной военной администрации Александр Толоконников, в результате обстрела войсками РФ Херсона ранены женщина в центре города и два человека возле Корабельной площади.
По данным Офиса генпрокурора, также есть погибший гражданский.
Во временно оккупированных под вражеский огонь Олешках попала школа, где собирались люди из затопленных домов.
"Только что орки обстреляли здание школы, где собирались люди из затопленных домов", - написал мэр Олешек Евгений Рыщук.
Отметим, что в Херсоне продолжается эвакуация людей, оказавшихся в зоне подтопления. И стоит заметить, что регион оказался в зоне бедствия из-за того, что российские оккупанты подорвали дабу Каховской ГЭС.
По последним данным, уже удалось вывезти 2198 человек из зоны подтопления.
Все детали о последствиях подрыва Каховской ГЭС и эвакуации - читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область, где провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Также глава государства в Херсоне посетил переправу, на которой проводится эвакуация населения с подтопленных территорий.
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