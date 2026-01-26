UA

Росіяни відходять з Олексіївського острова біля Олешок, - Сили оборони Півдня

Фото: росіяни відходять з Олексіївського острова біля Олешок (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Ірина Глухова

Російські окупанти частково відійшли з окремих позицій на Олексіївському острові поблизу Олешок на лівобережжі Херсонської області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Як розповів речник, Олексіївський острів знаходиться біля Олешок. З деяких позицій там російські військовослужбовці відійшли через активні дії Сил оборони України та низький морально-психологічний стан противника. 

"Ми завдаємо ударів по них, щоби вони менше туди підходили взагалі", - зазначив Волошин.

Олешки

Олешки - місто в Херсонській області, розташоване на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 24 тисяч людей.

Місто перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Олешки мають стратегічне значення через близькість до Дніпра та Херсона: російські війська використовують територію для розміщення особового складу, техніки, артилерійських позицій і логістики.

Після деокупації правобережної частини Херсонщини у листопаді 2022 року Олешки залишилися під контролем РФ.

Відтоді район регулярно перебуває в зоні бойових дій: Сили оборони України завдають ударів по скупченнях військ, складах і вогневих позиціях окупантів.

Ситуація на Придніпровському напрямку

За даними розвідки, російські війська на цьому напрямку проводять перегрупування своїх підрозділів і намагаються налагодити логістику.

Як повідомили у Силах оборони півдня 25 січня, армія РФ проводить розвідку узбережжя Дніпра і проток, завдає ударів по виявлених цілях і населених пунктах на правому березі.

За добу на цій ділянці фронту окупанти один раз атакували українські позиції - у районі Антонівського автомобільного мосту.

22 січня, за даними Генштабу, російські окупанти здійснили одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

