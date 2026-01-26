RU

Россияне отходят с Алексеевского острова возле Олешек, - Силы обороны Юга

Фото: россияне отходят с Алексеевского острова возле Олешек (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Ірина Глухова

Российские оккупанты частично отошли с отдельных позиций на Алексеевском острове вблизи Олешек на левобережье Херсонской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Как рассказал спикер, Алексеевский остров находится возле Олешек. С некоторых позиций там российские военнослужащие отошли из-за активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния противника.

"Мы наносим удары по ним, чтобы они меньше туда подходили вообще", - отметил Волошин.

Алешки

Алешки - город в Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра напротив Херсона. До полномасштабного вторжения здесь проживало около 24 тысяч человек.

Город находится под российской оккупацией с марта 2022 года. Алешки имеют стратегическое значение из-за близости к Днепру и Херсону: российские войска используют территорию для размещения личного состава, техники, артиллерийских позиций и логистики.

После деоккупации правобережной части Херсонщины в ноябре 2022 года Алешки остались под контролем РФ.

С тех пор район регулярно находится в зоне боевых действий: Силы обороны Украины наносят удары по скоплениям войск, складам и огневым позициям оккупантов.

 

Ситуация на Приднепровском направлении

По данным разведки, российские войска на этом направлении проводят перегруппировку своих подразделений и пытаются наладить логистику.

Как сообщили в Силах обороны юга 25 января, армия РФ проводит разведку побережья Днепра и проливов, наносит удары по выявленным целям и населенным пунктам на правом берегу.

За сутки на этом участке фронта оккупанты один раз атаковали украинские позиции - в районе Антоновского автомобильного моста.

22 января, по данным Генштаба, российские оккупанты совершили одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

