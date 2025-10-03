Росіяни видали удар по вантажівках із зерном за "знищення дронів ЗСУ"

Міноборони РФ заявило, що "Іскандери-М" та "Герань-2" начебто знищили 20 вантажівок, які перевозили ударні дрони ЗСУ та 60 українських військових. Як "доказ" відомство агресора опублікувало відповідне відео.

"Насправді, за даними Чернігівської обласної прокуратури, внаслідок атаки було пошкоджено та знищено вантажівки, які перевозили зернові культури", - написали в ЦПД.

В центрі уточнили, що тоді в результаті атаки на фури загинув 47-річний водій цивільного транспорту.

"Фейк про "вантажівки з БпЛА" та "знищених" українських військових - це спроба виправдати черговий удар по цивільних об’єктах і приховати факт загибелі цивільного", - додали в ЦПД.

Зазначається, що "докази" росіян фактично підтверджують воєнний злочин, а не виправдовують його, оскільки на кадрах видно саме цивільний транспорт, без жодних "вантажівок із дронами" та військових.

Фото: насправді вантажівки перевозили зерно, а не дрони ЗСУ (ЦПД)