Росіяни вгатили по залізничному вокзалу та супермаркету на Житомирщині, спалахнули пожежі

"Зафіксовані влучання по цивільній та залізничній інфраструктурах. Внаслідок чого виникли пожежі. Наразі триває ліквідація однієї з них", - заявили рятувальники.

Крім того, піротехнічні підрозділи обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Що пошкоджено внаслідок атаки

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко уточнив, що російські війська цілили в енергетичну та залізничну інфраструктуру.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали:

будівельний супермаркет у Житомирській громаді;

залізничний вокзал в Овруцькій громаді;

залізничні колії в Олевській громаді.

На пошкоджених об'єктах виникли пожежі. Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки.