Росіяни вгатили по залізничному вокзалу та супермаркету на Житомирщині, спалахнули пожежі

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область. Під ударом опинилися об'єкти залізничної та цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та допис у Facebook начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
"Зафіксовані влучання по цивільній та залізничній інфраструктурах. Внаслідок чого виникли пожежі. Наразі триває ліквідація однієї з них", - заявили рятувальники.
Крім того, піротехнічні підрозділи обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.
Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко уточнив, що російські війська цілили в енергетичну та залізничну інфраструктуру.
Унаслідок ударів пошкоджень зазнали:
На пошкоджених об'єктах виникли пожежі. Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки.
Нагадуємо, у ніч проти 20 жовтня росіяни також атакували Тернопільську область. Унаслідок ударів пошкоджено три об'єкти енергетичної інфраструктури, а також приватні домогосподарства.
Загалом впродовж ночі РФ випустила по Україні 165 дронів, частину з них було збито.