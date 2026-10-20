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Росіяни вгатили по залізничному вокзалу та супермаркету на Житомирщині, спалахнули пожежі

11:02 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSKyiv)

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область. Під ударом опинилися об'єкти залізничної та цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та допис у Facebook начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Зафіксовані влучання по цивільній та залізничній інфраструктурах. Внаслідок чого виникли пожежі. Наразі триває ліквідація однієї з них", - заявили рятувальники.

Крім того, піротехнічні підрозділи обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Що пошкоджено внаслідок атаки

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко уточнив, що російські війська цілили в енергетичну та залізничну інфраструктуру.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали:

  • будівельний супермаркет у Житомирській громаді;
  • залізничний вокзал в Овруцькій громаді;
  • залізничні колії в Олевській громаді.

На пошкоджених об'єктах виникли пожежі. Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки.

Нагадуємо, у ніч проти 20 жовтня росіяни також атакували Тернопільську область. Унаслідок ударів пошкоджено три об'єкти енергетичної інфраструктури, а також приватні домогосподарства.

Загалом впродовж ночі РФ випустила по Україні 165 дронів, частину з них було збито.

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ЖитомирУкраїнаРосійська ФедераціяВійна Росії проти України