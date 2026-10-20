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РФ атакувала Україну майже 200 дронами, є 30 "прильотів", - Повітряні Сили

08:27 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ атакувала Україну майже 200 дронами, є 30 "прильотів", - Повітряні Сили Фото: Понад сотню реактивних дронів випустила Росія за ніч (Getty Images)
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Росія вночі атакувала Україну 165 ударними дронами, 105 з них - реактивні. Українська ППО збила або подавила 115 цілей, але влучання зафіксували на 30 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили.

Атака тривала з 18:00 19 жовтня. Росіяни запускали дрони Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія".

Звідки летіли дрони

Дрони запускали з напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії. Також їх запускали з тимчасово окупованих Донецька та Криму (Чауда, Гвардійське) і з акваторії Азовського моря.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 115 дронів. Серед них - Shahed (73 з них реактивні), "Гербера" та безпілотники інших типів.

Ще 20 ударних дронів на той час були в повітрі. Бойова робота триває.

Влучання зафіксували на 30 локаціях. Уламки збитих дронів впали на 13 локаціях.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа не схвалила передачу Україні ракет-перехоплювачів Patriot, повідомляла The Washington Post.

За словами джерел видання, голова Пентагону Піт Гегсет офіційно не відхилив передачу, але й не виконав кроків для її затвердження.

Також ми писали, що в Україні закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot, повідомляло CNN.

Під час обстрілу в ніч на 14 жовтня російські балістичні ракети уразили три електростанції в Києві та енергетичну інфраструктуру в Харкові.

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