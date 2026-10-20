Россияне устроили по железнодорожному вокзалу и супермаркету на Житомирщине, вспыхнули пожары

Ночью 20 октября русские войска атаковали Житомирскую область. Под ударом оказались объекты жд и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и сообщение в Facebook начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"Зафиксированы попадания по гражданской и железнодорожной инфраструктурам. В результате чего возникли пожары. В настоящее время продолжается ликвидация одного из них", - заявили спасатели.
Кроме того, пиротехнические подразделения обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.
Начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко уточнил, что российские войска целились в энергетическую и железнодорожную инфраструктуру.
В результате ударов повреждения получили:
На поврежденных объектах возникли пожары. В настоящее время идет ликвидация последствий российской атаки.
Напомним, в ночь на 20 октября россияне также атаковали Тернопольскую область . В результате ударов повреждены три объекта энергетической инфраструктуры, а также частные домохозяйства.
Всего в течение ночи РФ выпустила по Украине 165 дронов , часть из них была сбита.