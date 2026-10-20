Россияне устроили по железнодорожному вокзалу и супермаркету на Житомирщине, вспыхнули пожары

"Зафиксированы попадания по гражданской и железнодорожной инфраструктурам. В результате чего возникли пожары. В настоящее время продолжается ликвидация одного из них", - заявили спасатели.

Кроме того, пиротехнические подразделения обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

Что повреждено в результате атаки

Начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко уточнил, что российские войска целились в энергетическую и железнодорожную инфраструктуру.

В результате ударов повреждения получили:

строительный супермаркет в Житомирской общине;

железнодорожный вокзал в Овручском обществе;

железнодорожные пути в Олевской общине.

На поврежденных объектах возникли пожары. В настоящее время идет ликвидация последствий российской атаки.