Росіяни вгатили по ринку в центрі Чорноморська: є загиблий та поранені

За словами очільника ОВА, росіяни атакували місце, де зазвичай збирається багато людей. Внаслідок удару одна людина загинула. Ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Стан двох постраждалих медики оцінюють як важкий. Лікарі надають їм необхідну допомогу та борються за їхні життя.

Також внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, розташовані поблизу ринку, та автомобілі.

Станом на 13:06 кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 11.

Дев'ятьох людей госпіталізували. Стан чотирьох із них медики оцінюють як важкий. Лікарі борються за життя постраждалих. Ще одній людині надали допомогу безпосередньо на місці.