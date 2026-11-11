Росіяни вгатили по ринку в центрі Чорноморська: є загиблий та поранені

Російські війська вдень 11 листопада атакували ринок у центрі Чорноморська. Внаслідок удару загинула людина, ще 11 постраждали, четверо з них у важкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.
За словами очільника ОВА, росіяни атакували місце, де зазвичай збирається багато людей. Внаслідок удару одна людина загинула. Ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Стан двох постраждалих медики оцінюють як важкий. Лікарі надають їм необхідну допомогу та борються за їхні життя.
Також внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, розташовані поблизу ринку, та автомобілі.
Станом на 13:06 кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 11.
Дев'ятьох людей госпіталізували. Стан чотирьох із них медики оцінюють як важкий. Лікарі борються за життя постраждалих. Ще одній людині надали допомогу безпосередньо на місці.
Нагадаємо, 11 листопада російські війська також атакували Полтаву та Київ.
У Полтаві під удар потрапило приватне підприємство, на території якого виникла пожежа. Відомо про трьох постраждалих чоловіків: двоє з них перебувають у важкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості.
Крім того, в іншому районі міста внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджено приватний будинок.
У Києві наслідки атаки зафіксували в Голосіївському районі. Там через падіння безпілотника виникла пожежа на відкритій території, пошкоджено житловий будинок та автомобілі. Одна людина постраждала.