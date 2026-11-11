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У Києві впав дрон: на місці сталася пожежа, є постраждалий

11:29 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
У Києві впав дрон: на місці сталася пожежа, є постраждалий Фото: уламки безпілотника (Getty Images)
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У Голосіївському районі Києва після падіння безпілотника спалахнула пожежа, а вибухова хвиля пошкодила автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння на відкритій території. Вибухова хвиля пошкодила автомобіль.

На місце події мали прибути екстрені служби.

Згодом мер повідомив про одного постраждалого в Голосіївському районі. Медики надали людині допомогу на місці.

Нагадаємо, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру частина українців знову залишилася без електроенергії. Як повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, станом на ранок 11 листопада знеструмлення зафіксували у восьми областях.

Найскладніша ситуація - на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. На Харківщині через пошкодження обладнання запровадили аварійні відключення.

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