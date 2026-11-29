Российские войска 29 ноября атаковали город Фастов Киевской области. В результате удара на территории центрального рынка возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Спасателям удалось локализовать пожар. В настоящее время они продолжают работу по ее ликвидации.

Возгорание охватило часть рынка. Огонь повредил магазин, заведение питания и несколько торговых помещений.

Напомним, в ночь на 29 ноябряРоссия запустила по Украине 140 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 101 дрон, однако попадание зафиксировали на 27 локациях.

Одним из оказавшихся под ударом городов стала Одесса. Там российский беспилотник попал в многоэтажный дом, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погибла женщина, еще два человека получили ранения. Среди пострадавших – 14-летняя девочка, которую спасатели достали из-под завалов.