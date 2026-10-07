Росіяни вгатили ракетою по багатоповерхівці в Прилуках, є загиблі та поранені

За словами очільника ОВА, одне з влучань припало безпосередньо на житлову багатоповерхівку. Удар стався вранці, коли мешканці будинку ще перебували у своїх квартирах.

Попередньо, внаслідок атаки є загиблі та поранені. На місці працюють усі необхідні служби, а рятувальники та поліцейські розбирають завали.

За даними поліції Чернігівської області, атака сталася близько 06:00. Також під удар потрапили Центр творчості дітей та юнацтва і підприємство.

Наразі на місцях влучань працюють екстрені служби, поліцейські, рятувальники та медики. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим.

Згодом в ДСНС України уточнили, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули чотири людини, ще 20 отримали травми. Серед постраждалих є троє дітей.

Під час рятувальних робіт надзвичайники врятували одну людину з-під завалів.

На іншій локації внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у виробничій будівлі.

Як повідомив кореспондент РБК-Україна з місця подій, з-під завалів будинку дістали маленьку дитину, вона жива.

Також рятувальники дістали живою жінку.