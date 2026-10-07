Росіяни вгатили ракетою по багатоповерхівці в Прилуках, є загиблі та поранені

Росія зранку 7 жовтня завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис в Telegram очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чаува.
За словами очільника ОВА, одне з влучань припало безпосередньо на житлову багатоповерхівку. Удар стався вранці, коли мешканці будинку ще перебували у своїх квартирах.
Попередньо, внаслідок атаки є загиблі та поранені. На місці працюють усі необхідні служби, а рятувальники та поліцейські розбирають завали.
За даними поліції Чернігівської області, атака сталася близько 06:00. Також під удар потрапили Центр творчості дітей та юнацтва і підприємство.
Наразі на місцях влучань працюють екстрені служби, поліцейські, рятувальники та медики. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим.
Згодом в ДСНС України уточнили, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули чотири людини, ще 20 отримали травми. Серед постраждалих є троє дітей.
Під час рятувальних робіт надзвичайники врятували одну людину з-під завалів.
На іншій локації внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у виробничій будівлі.
Як повідомив кореспондент РБК-Україна з місця подій, з-під завалів будинку дістали маленьку дитину, вона жива.
Також рятувальники дістали живою жінку.
Нагадуємо, вночі Росія здійснила масштабну атаку по Україні, застосувавши ракети та безпілотники. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів.
Про всі наслідки нічної атаки читайте в матеріалі "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".
Також ми писали, що Росія била по Полтавщині ракетами і дронами. Ракети влучили в житловий район, пошкоджено багатоквартирні будинки. Також удару зазнало одне з підприємств у Кременчуцькому районі.