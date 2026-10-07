Россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Прилуках, есть погибшие и раненые

По словам главы ОВА, одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. Удар случился утром, когда жильцы дома еще находились в своих квартирах.

Предварительно, в результате атаки погибли и ранены. На месте работают все необходимые службы, а спасатели и полицейские разбирают завалы.

По данным полиции Черниговской области, атака произошла около 06:00. Также под удар попали Центр творчества детей и юношества и предприятие.

В настоящее время на местах попаданий работают экстренные службы, полицейские, спасатели и медики. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.