Россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Прилуках, есть погибшие и раненые

Россия утром 7 октября нанесла ракетный удар по Прилукам Черниговской области. Одна из ракет попала в многоэтажку, погибли и ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чаува.
По словам главы ОВА, одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. Удар случился утром, когда жильцы дома еще находились в своих квартирах.
Предварительно, в результате атаки погибли и ранены. На месте работают все необходимые службы, а спасатели и полицейские разбирают завалы.
По данным полиции Черниговской области, атака произошла около 06:00. Также под удар попали Центр творчества детей и юношества и предприятие.
В настоящее время на местах попаданий работают экстренные службы, полицейские, спасатели и медики. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.
Напомним, ночью Россия совершила масштабную атаку по Украине, применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказались сразу несколько регионов.
Обо всех последствиях ночной атаки читайте в материале "Масированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".
Также мы писали, что Россия била по Полтавщине ракетами и дронами. Ракеты попали в жилой район, повреждены многоквартирные дома. Также удар потерпело одно из предприятий в Кременчугском районе.