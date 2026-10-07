RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Прилуках, есть погибшие и раненые

08:54 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)

Россия утром 7 октября нанесла ракетный удар по Прилукам Черниговской области. Одна из ракет попала в многоэтажку, погибли и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чаува.

По словам главы ОВА, одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. Удар случился утром, когда жильцы дома еще находились в своих квартирах.

Предварительно, в результате атаки погибли и ранены. На месте работают все необходимые службы, а спасатели и полицейские разбирают завалы.

По данным полиции Черниговской области, атака произошла около 06:00. Также под удар попали Центр творчества детей и юношества и предприятие.

В настоящее время на местах попаданий работают экстренные службы, полицейские, спасатели и медики. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

Напомним, ночью Россия совершила масштабную атаку по Украине, применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказались сразу несколько регионов.

Обо всех последствиях ночной атаки читайте в материале "Масированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".

Также мы писали, что Россия била по Полтавщине ракетами и дронами. Ракеты попали в жилой район, повреждены многоквартирные дома. Также удар потерпело одно из предприятий в Кременчугском районе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаЧерниговская областьВойна России против УкраиныРакетная атакаПрилуки