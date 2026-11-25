Росіяни вгатили дроном по маршрутці з людьми в селі на Харківщині: є жертва та постраждалі
Російські війська вранці 25 листопада атакували маршрутний автобус у селі Федорівка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
За його словами, росіяни вдарили безпілотником по маршрутці, яка рухалася трасою поблизу села Федорівка.
Унаслідок атаки одна людина загинула. Ще семеро пасажирів постраждали.
Наразі на місці працюють медики, які надають допомогу пораненим. Інформації про характер і ступінь тяжкості їхніх травм поки немає.
Обставини російської атаки уточнюються.
Нагадаємо, днями дрон атакував багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару по житловому будинку постраждали двоє людей.
Раніше російський безпілотник атакував Київський район Харкова. Після влучання там спалахнула пожежа.