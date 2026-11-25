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Російські війська вранці 25 листопада атакували маршрутний автобус у селі Федорівка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, росіяни вдарили безпілотником по маршрутці, яка рухалася трасою поблизу села Федорівка. Унаслідок атаки одна людина загинула. Ще семеро пасажирів постраждали. Наразі на місці працюють медики, які надають допомогу пораненим. Інформації про характер і ступінь тяжкості їхніх травм поки немає. Обставини російської атаки уточнюються.