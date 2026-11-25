Россияне ударили дроном по маршрутке с людьми в селе на Харьковщине: есть жертва
Российские войска утром 25 ноября атаковали маршрутный автобус в селе Федоровка Чугуевского района Харьковской области. В результате удара погиб один человек, еще семеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
По его словам, россияне ударили беспилотником по маршрутке, которая двигалась по трассе вблизи села Федоровка.
В результате атаки один человек погиб. Еще семь пассажиров пострадали.
Сейчас на месте работают медики, оказывающие помощь раненым. Информации о характере и степени тяжести травм пока нет.
Обстоятельства российской атаки уточняются.
Напомним, на днях дрон атаковал многоэтажку в Шевченковском районе Харькова. В результате удара по жилому дому пострадали два человека.
Ранее российский беспилотник атаковал Киевский район Харькова . После попадания там вспыхнул пожар.