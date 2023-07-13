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Росіяни везуть боєприпаси через Крим у цивільних вантажівках, - партизани

Фото: росіяни везуть боєприпаси через Крим у цивільних вантажівках (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники везуть боєприпаси на фронт через Крим у вантажівках. Це є однією з причин масштабних заторів на Кримському мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Партизани зазначають, що росіяни намагаються приховати постачання снарядів на фронт через окупований Крим. Тому боєприпаси везуть у цивільних вантажівках.

За даними "АТЕШ", це є однією з причин заторів на Кримському мосту, які спостерігаються останнім часом.

"Колони автомобілів прямують через Кримський міст і йдуть на північ, у бік фронту. Останніми днями ворог значно активізував перекидання особового складу, боєприпасів та техніки, що стало однією з причин великих пробок на Кримському мосту", - йдеться у повідомленні.

Вибухи біля Кримського мосту

Нагадаємо, 9 липня у мережі повідомили про вибухи у районі Кримського мосту. Так званий "глава" Криму Аксьонов заявив про нібито роботу ППО. За його словами, начебто було збито крилату ракету біля Керчі.

Того ж дня біля Кримського мосту з обох сторін утворилися довжелезні затори. За повідомленнями росіян, люди стояли в черзі по три години.

Також раніше партизани "АТЕШ" повідомляли, що російські окупанти встановлюють на Кримському мосту кутові відбивачі, бо бояться ударів ракетами Storm Shadow.

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