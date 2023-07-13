Россияне везут боеприпасы через Крым в гражданских грузовиках, - партизаны

Партизаны отмечают, что россияне пытаются скрыть поставки снарядов на фронт через оккупированный Крым. Поэтому боеприпасы везут в гражданских грузовиках.

По данным "АТЕШ", это является одной из причин пробок на Крымском мосту, наблюдаемых в последнее время.

"Колонны автомобилей следуют через Крымский мост и идут на север, в сторону фронта. В последние дни враг значительно активизировал перекидывание личного состава, боеприпасов и техники, что стало одной из причин больших пробок на Крымском мосту", - говорится в сообщении.

Взрывы у Крымского моста

Напомним, 9 июля в сети сообщили о взрывах в районе Крымского моста. Так называемый "глава" Крыма Аксенов заявил о якобы работе ПВО. По его словам, якобы была сбита крылатая ракета возле Керчи.

В тот же день у Крымского моста с обеих сторон образовались длинные пробки. По сообщениям россиян, люди стояли в очереди по три часа.

Также ранее партизаны "АТЕШ" сообщали, что российские оккупанты устанавливают на Крымском мосту угловые отражатели, потому что боятся ударов ракетами Storm Shadow.

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