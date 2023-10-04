Росіяни вербують іноземців для служби у ПДВ, - ISW

Російські війська зазнають дефіциту кадрових військових для поповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби у ПДВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
За даними аналітиків ISW, російські військові продовжують вербувати іноземних добровольців для служби у відносно елітних, але, ймовірно, підрозділах повітряно-десантних військ, що деградували після інтенсивних боїв.
Одне з російських джерел 3 жовтня заявило, що у російських повітряно-десантних бригадах служать добровольці з Непалу. Крім того, в ISW раніше повідомляли, що кубинські добровольці також проходять службу в 106 дивізії ПДВ російської армії.
Ключові висновки ISW:
Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.
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