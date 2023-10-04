Россияне вербуют иностранцев для службы в ВДВ, - ISW

Российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, потому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы в ВДВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Один из российских источников 3 октября заявил, что в российских воздушно-десантных бригадах служат добровольцы из Непала. Кроме того, в ISW ранее сообщали, что кубинские добровольцы также проходят службу в 106-й дивизии ВДВ российской армии.

По данным аналитиков ISW, российские военные продолжают вербовать иностранных добровольцев для службы в относительно элитных, но, вероятно, деградировавших после интенсивных боев подразделениях воздушно-десантных войск.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в ходе новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

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