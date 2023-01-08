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Росіяни вербували дітей для збору даних через мобільну гру, - Резніков

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Спецслужби Російської Федерації вербували дітей для збору даних про стратегічні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Миністра оборони Олексія Резнікова.

За його даними, окупанти для вербування дітей використовували мобільну гру.

"Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала вербувати африканських студентів до армії або ПВК "Вагнера", для участі у війні проти України.

Також повідомлялося, що окупанти завербували у ПВК "Вагнер" 23 тисячі російських ув'язнених.

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