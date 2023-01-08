RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вербовали детей для сбора данных через мобильную игру, - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Спецслужбы русской Федерации вербовали детей для сбора данных о стратегических объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министра обороны Алексея Резникова.

По его данным, оккупанты для вербовки детей использовали мобильную игру.

"Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы те из-за мобильной игры бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала вербовать африканских студентов в армию или ППК "Вагнера" для участия в войне против Украины.

Также сообщалось, что кафиры завербовали в ППК "Вагнер" 23 тысячи российских заключенных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРоссийская Федерациядіти