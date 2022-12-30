Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, - Генштаб

Російські окупанти наступають на Лиманському та Бахмутському напрямку. Також намагаються покращити положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, 15 з яких були націлені на цивільну інфраструктуру. Також росіяни використали 8 одиниць "шахедів", однак усі вони були збиті.
Ще 17 ударів з РСЗВ було здійснено проти мирних населених пунктів, внаслідок чого загинули цивільні люди.
"Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках", - пише пресслужба.
Зазначається, що лікарні в Біловодську Луганської області переповнені ворожими солдатами.
Також в Донецьку було поранено й знищено близько 10 окупантів. Також знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 - пошкоджено.
Протягом доби наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також було знищено ворожий БпЛА "Орлан-10"
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 690 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 105 250 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.