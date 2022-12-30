Россияне ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, - Генштаб

Российские оккупанты наступают на Лиманском и Бахмутском направлении. Также пытаются улучшить положение на Купянском и Авдеевском направлениях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
В течение суток враг нанес 16 авиационных ударов, 15 из которых были нацелены на гражданскую инфраструктуру. Также россияне использовали 8 единиц "шахедов", однако все они были сбиты.
Еще 17 ударов из РСЗО было осуществлено против мирных населенных пунктов, в результате чего погибли гражданские люди.
"Противник продолжает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что больницы в Беловодске Луганской области переполнены вражескими солдатами.
Также в Донецке были ранены и уничтожены около 10 оккупантов. Также уничтожено 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены.
В течение суток наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был уничтожен вражеский БпЛА "Орлан-10"
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 690 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 105 250 военных.
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