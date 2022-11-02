Росіяни ведуть наступ на низці напрямків та активно застосовують авіацію, - Генштаб

Російські військові ведуть наступальні дії на низці напрямку. Також протягом доби активно застосовували авіацію та РСЗВ для ударів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - пише пресслужба Генштабу.
Протягом доби росіяни завдали:
Вночі росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БпЛА в районах більше 15 населених пунктів.
"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА з території країни", - пише пресслужба Генштабу.
В результаті успішних дій наших воїнів в Запорізькій області, протягом останніх днів до лікарень у містах Токмак та Мелітополь були доправлені сотня важкопоранених окупантів.
"В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - додає пресслужба.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 20 ударів по ворогу. Під вогонь потрапили озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника", - відзначає Генштаб.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 800 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 270 військових.
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