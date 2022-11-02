Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, - Генштаб

Российские военные ведут наступательные действия в ряде направлений. Также в течение суток активно применяли авиацию и РСЗО для ударов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - пишет пресс-служба Генштаба.
В течение суток россияне нанесли:
Ночью россияне снова атаковали объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БпЛА в районах более 15 населенных пунктов.
"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА с территории страны", - пишет пресс-служба Генштаба.
В результате успешных действий наших воинов в Запорожской области, в течение последних дней в больницы в городах Токмак и Мелитополь были доставлены сотня тяжелораненых оккупантов.
"В связи с периодической гибелью коллаборационистов и отказом от выполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационной власти на временно занятой территории Запорожской области", - добавляет пресс-служба.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 20 ударов по врагу. Под огонь попали вооружения и военная техника, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника", - отмечает Генштаб.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 800 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 73 270 военных.
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