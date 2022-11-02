Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, - Генштаб

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - пишет пресс-служба Генштаба.

В течение суток россияне нанесли:

1 ракетный удар;

12 авиационных ударов;

25 ударов из РСЗО.

Ночью россияне снова атаковали объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БпЛА в районах более 15 населенных пунктов.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА с территории страны", - пишет пресс-служба Генштаба.

Ситуация на других направлениях:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области;

- из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области; на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное; на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Надежда и Невское; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Роздоловка, Опытное и Соледар;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Роздоловка, Опытное и Соледар; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка; на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополье, Новоселка, Орехов и Щербаки;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополье, Новоселка, Орехов и Щербаки; на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

В результате успешных действий наших воинов в Запорожской области, в течение последних дней в больницы в городах Токмак и Мелитополь были доставлены сотня тяжелораненых оккупантов.

"В связи с периодической гибелью коллаборационистов и отказом от выполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационной власти на временно занятой территории Запорожской области", - добавляет пресс-служба.

Достижения наших героев

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 20 ударов по врагу. Под огонь попали вооружения и военная техника, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника", - отмечает Генштаб.