Росіяни вдруге від початку доби атакували Харків

Нічний удар по Україні

В ніч на 7 березня російські загарбники атакували Україну дронами та ракетами. Росіяни випустили 67 ракет різних типів та 194 дрони.

Сили ППО знищили 100 дронів і 34 ракети. Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) не досягли своїх цілей, 86 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

РФ знову атакувала газову та енергетичну інфраструктуру. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

По Харкову цієї ночі було завдано ракетного удару, окупати застосували "Іскандери". Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту, також пошкоджено багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. Відомо про вісьмох постраждалих.

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