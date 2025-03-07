Россияне второй раз с начала суток атаковали Харьков

Ночной удар по Украине

В ночь на 7 марта российские захватчики атаковали Украину дронами и ракетами. Россияне выпустили 67 ракет различных типов и 194 дрона.

Силы ПВО уничтожили 100 дронов и 34 ракеты. Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) не достигли своих целей, 86 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

РФ снова атаковала газовую и энергетическую инфраструктуру. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

По Харькову этой ночью был нанесен ракетный удар, оккупанты применили "Искандеры". Удар был совершен по гражданскому инфраструктурному объекту, также поврежден многоквартирный дом, находящийся рядом. Известно о восьми пострадавших.

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