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Росіяни вдарили дроном по центру Харкова

Харків, Середа 05 березня 2025 13:32
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Росіяни вдарили дроном по центру Харкова Фото: окупанти атакували дроном центр Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у середу, 5 березня, атакувала Харків. Окупанти вдарили дроном по центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 12:54. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дрона у напрямку Харкова.

Пізніше місцеві жителі повідомили про вибухи у Харкові. Згодом мер міста підтвердив удар по Харкову.

"Попередньо, маємо удар ворожим БПЛА типу "Молнія" по центральній частині міста. Подробиці зʼясовуємо", - заявив Ігор Терехов.
Росіяни вдарили дроном по центру Харкова
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:15 (скриншот alerts.in.ua)

Нічна атака дронів

Росія в ніч на 5 березня випустила по Україні 181 дрон, три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і одну С-300. Сили ППО збили 115 дронів. Ще 55 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цієї ночі росіяни знову атакували Одеську область. Як повідомляє ДТЕК, ворог вдарив по енергетичному об'єкту в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні.

Також ввечері 4 березня окупанти атакували дронами Харків, було пошкоджено будівлю підприємства.

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