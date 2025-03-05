Росіяни вдарили дроном по центру Харкова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

Пізніше місцеві жителі повідомили про вибухи у Харкові. Згодом мер міста підтвердив удар по Харкову.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 12:54. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дрона у напрямку Харкова.

Нічна атака дронів

Росія в ніч на 5 березня випустила по Україні 181 дрон, три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і одну С-300. Сили ППО збили 115 дронів. Ще 55 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цієї ночі росіяни знову атакували Одеську область. Як повідомляє ДТЕК, ворог вдарив по енергетичному об'єкту в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні.

Також ввечері 4 березня окупанти атакували дронами Харків, було пошкоджено будівлю підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.