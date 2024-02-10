Росіяни вдруге за ніч запустили "Шахеди" по Україні

"Кілька груп ударних БПЛА через Білгород-Дністровський район Одеської області у західному напрямку (Рені)", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Жителям Одеської області також рекомендують не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.

Атака "Шахедів" з 9 на 10 лютого

Російські війська в ніч із 9 на 10 лютого запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з північного та південного напрямів.

Вибухи були чутні у Харкові та Одесі. Повідомлялося, що ворог бив "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку. За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, а у Великому Бурлуку окупанти потрапили до кафе.

Також повідомлялося, що в Харкові одна людина загинула і дві – отримали поранення після влучення "Шахедів" до АЗС. Внаслідок сильної пожежі знищено понад 14 будинків.

Крім того, в результаті удару по Одесі поранення отримала одна людина, її з уламковою травмою госпіталізували.