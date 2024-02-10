Удар по Харкову: "Шахеди" атакували АЗС, через розлив палива згоріло 14 будинків
Російські війська атакували Харків "Шахедами", вдаривши по АЗС. Внаслідок влучення розлилося палаюче пальне, пожежа охопила 14 приватних житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Площа пожежі досягає 3700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харків'ян, серед яких двоє дітей", - зазначив Терехов.
За його словами, співробітники ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці працюють усі відповідні комунальні служби.
Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков зазначив, що через удар по Харкову одна людина отримала 40% опіків тіла, зараз вона в лікарні.
Атака "Шахедів" 9 лютого
Російські війська в ніч з 9 на 10 лютого запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з північного та південного напрямів.
Вибухи було чути у Харкові та Одесі, а також у різних населених пунктах цих регіонів. Повідомлялося, що ворог бив "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, а у Великому Бурлуку окупанти влучили у кафе.
Крім того, внаслідок удару по Одесі поранення отримала одна людина, її з уламковою травмою госпіталізували.
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