Удар по Харкову: "Шахеди" атакували АЗС, через розлив палива згоріло 14 будинків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Площа пожежі досягає 3700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харків'ян, серед яких двоє дітей", - зазначив Терехов.

За його словами, співробітники ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці працюють усі відповідні комунальні служби.

Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков зазначив, що через удар по Харкову одна людина отримала 40% опіків тіла, зараз вона в лікарні.

Атака "Шахедів" 9 лютого

Російські війська в ніч з 9 на 10 лютого запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з північного та південного напрямів.

Вибухи було чути у Харкові та Одесі, а також у різних населених пунктах цих регіонів. Повідомлялося, що ворог бив "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, а у Великому Бурлуку окупанти влучили у кафе.

Крім того, внаслідок удару по Одесі поранення отримала одна людина, її з уламковою травмою госпіталізували.