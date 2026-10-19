Росіяни вдруге за ніч вдарили по Києву балістикою, пролунали вибухи

Перша атака сталася пізно ввечері 18 жовтня. Тоді, попередньо, ракета влучила в будівлю медичного центру в Деснянському районі, ще одна - в нежитлову будівлю в Дніпровському. Загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Захищатися від балістики Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot. Президент Володимир Зеленський розповів, що США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць, приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Байдена.