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Россияне второй раз за ночь ударили по Киеву баллистикой, раздались взрывы

03:06 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)

В ночь на 19 октября россияне второй раз через несколько часов атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую государственную администрацию.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для столицы, после чего в городе прогремели взрывы. Жителей призывают оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

Первая атака произошла поздно вечером 18 октября. Тогда, предварительно, ракета попала в здание медицинского центра в Деснянском районе, еще одна - в нежилое здание в Днепровском. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Защищаться от баллистики Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot. Президент Владимир Зеленский рассказал, что США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц, примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Байдена.

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