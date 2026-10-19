Россияне второй раз за ночь ударили по Киеву баллистикой, раздались взрывы

Первая атака произошла поздно вечером 18 октября. Тогда, предварительно, ракета попала в здание медицинского центра в Деснянском районе, еще одна - в нежилое здание в Днепровском. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Защищаться от баллистики Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot. Президент Владимир Зеленский рассказал, что США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц, примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Байдена.