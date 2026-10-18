Росія атакувала Київ балістикою, у столиці пролунали вибухи
Увечері 18 жовтня в Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу і червоний рівень небезпеки, мешканців закликають пройти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.
Повітряні сили попередили про ракету, що рухається на Київ. Невдовзі після цього в місті пролунали вибухи.
У КМВА закликали мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і не залишати їх до відбою тривоги.
Оновлено 23:25
За попередніми даними, у Деснянському районі під удар потрапила будівля медичного центру, у Дніпровському - нежитлова будівля. На місця прямують екстрені служби, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Росія посилює удари по Україні, зокрема по енергетиці. За тиждень після того, як президент США Дональд Трамп оголосив "енергетичне перемир'я", окупанти 76 разів атакували енергетику та нафтогазовий сектор України. Десятки тисяч родин залишилися без світла. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Москва прагне влаштувати в Україні блекаут.
Попередньої ночі, на 18 жовтня, Росія випустила по Україні "Іскандер-М" і 180 дронів, серед них 26 реактивних "шахедів". ППО збила 152 безпілотники, однак зафіксовано десятки влучань.