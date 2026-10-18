Росія атакувала Київ балістикою, у столиці пролунали вибухи

Увечері 18 жовтня в Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу і червоний рівень небезпеки, мешканців закликають пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію .

Повітряні сили попередили про ракету, що рухається на Київ. Невдовзі після цього в місті пролунали вибухи.

У КМВА закликали мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і не залишати їх до відбою тривоги.

Оновлено 23:25

За попередніми даними, у Деснянському районі під удар потрапила будівля медичного центру, у Дніпровському - нежитлова будівля. На місця прямують екстрені служби, повідомив мер Києва Віталій Кличко.