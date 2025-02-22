Росіяни вдруге за добу вдарили по Костянтинівці: є жертви та поранені

За даними правоохоронців, сьогодні о 15:35 російська армія обстріляла Костянтинівку. Окупанти нанесли по місту 3 авіаудари, ймовірно, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК.

"В епіцентрі ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок влучання одного із засобів ураження по багатоквартирному будинку від отриманих травм, несумісних з життям, загинула 69-річна жінка", - повідомили в прокуратурі.

Ще 2 містянок і чоловік, за даними правоохоронців, отримали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкове поранення й струс головного мозку.

Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні. Водночас у населеному пункті пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, лінію газопроводу, 12 гаражних приміщень і магазин.