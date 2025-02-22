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Росіяни вдруге за добу вдарили по Костянтинівці: є жертви та поранені

Фото: росіяни вдарили по Костянтинівці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові вчергове обстріляли житлову забудову у Костянтинівці. В результаті ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецька обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, сьогодні о 15:35 російська армія обстріляла Костянтинівку. Окупанти нанесли по місту 3 авіаудари, ймовірно, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК.

 

"В епіцентрі ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок влучання одного із засобів ураження по багатоквартирному будинку від  отриманих травм, несумісних з життям, загинула 69-річна жінка", - повідомили в прокуратурі.

Ще 2 містянок і чоловік, за даними правоохоронців, отримали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкове поранення й струс головного мозку.

Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні. Водночас у населеному пункті пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, лінію газопроводу, 12 гаражних приміщень і магазин.

 

Зауважимо, що раніше сьогодні Росія масовано атакувала Костянтинівку скинувши відразу кинула 7 авіабомб. Це спричинило значні руйнування та забрало життя двох людей.

Атаки на Костянтинівку

Нагадаємо, що 19 лютого російська армія здійснила масовані авіаудари по Костянтинівці в Донецькій області, внаслідок яких також загинули та постраждали люди.

Як повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, перший удар було зафіксовано о 00:10, внаслідок чого одна цивільна особа загинула, а ще одна отримала поранення. Водночас була інформація про можливі жертви під завалами.

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