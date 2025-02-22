Россияне второй раз за сутки ударили по Константиновке: есть жертвы и раненые

По данным правоохранителей, сегодня в 15:35 российская армия обстреляла Константиновку. Оккупанты нанесли по городу 3 авиаудара, вероятно, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК.

"В эпицентре поражения оказалась жилая застройка. В результате попадания одного из средств поражения по многоквартирному дому от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибла 69-летняя женщина", - сообщили в прокуратуре.

Еще 2 горожанки и мужчина, по данным правоохранителей, получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочное ранение и сотрясение головного мозга.

Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены в больницу. При этом в населенном пункте повреждены 7 многоквартирных домов, линия газопровода, 12 гаражных помещений и магазин.