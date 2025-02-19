РФ масовано атакувала авіабомбами Костянтинівку: є жертви, фото наслідків

Російська армія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці у Донецькій області у середу, 19 лютого. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram та ДСНС.

Як зазначав начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, сьогодні о 00:10 був зафіксований авіаудар по Костянтинівці. Унаслідок атаки загинула цивільна особа, ще одна людина отримала поранення. Була інформація щодо можливого перебування під завалами людини.

ДСНС повідомляє, що після нічного удару під завалами виявили тіла двох загиблих, рятувальники ліквідували осередки пожежі. Ще двоє людей були поранені.



Фото: внаслідок нічного удару по Костянтинівці є загиблі (t.me/dsns_telegram)



Також сьогодні близько 08:50 окупанти завдали два авіаудари по Костянтинівці. Бомби поцілили по житловій забудові населеного пункту. Внаслідок атаки поранення отримали троє жінок та 65-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію.

Через сім хвилин росіяни завдали ще чотири удари, було влучання по приватному сектору.

Через повторну атаку Росії дві жінки віком 55 та 67 років дістали забої та струс головного мозку. Їм надано медичну допомогу, стан однієї з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Фото: росіяни вдарили по Костянтинівці (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Прокуратура припускає, що ворог використав шість авіабомб ФАБ-250 з УМПК (модуль планерування і корекції). У Костянтинівці пошкоджено чотири багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу, автомобілі.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначає, що зранку росіяни скинули на місто чотири керовані авіабомби.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: ОВА показала наслідки атаки (t.me/VadymFilashkin)