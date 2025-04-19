Росіяни вдруге за день вдарили авіабомбами по Костянтинівці, є загиблі (фото)

Удари по Костянтинівці

Зауважимо, що раніше сьогодні російські війська здійснили 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема електромережу ДТЕК. Тоді внаслідок атаки було поранено одну людину.

Детальніше про російський удар та його наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що російські війська майже не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти атакують з різного виду зброї, руйнуючи домівки жителів та забираючи людські життя.

Зокрема, 13 березня, росіяни завдали ударів по Костянтинівці та Покровську. Від того удару поранень зазнали 8 людей, серед них був і підліток.

По Костянтинівці того дня російські окупанти вдарили реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", в результаті чого було травмовано двоє людей.

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