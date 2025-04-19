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Россияне второй раз за день ударили авиабомбами по Константиновке, есть погибшие (фото)

Фото: россияне ударили по Константиновке (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

Российская армия второй раз за день атаковала Константиновку в Донецкой области, сбросив авиабомбы на город. В результате удара погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова.

"Россияне второй раз за день ударили ФАБами по Константиновке, есть погибшие", - заявил Горбунов.

 

По его словам, около 17 часов вражеская авиация ударила четырьмя ФАБ-250 с модулем УМПК.

В результате обстрелов погибли два человека, еще один человек ранен. Повреждены

  • 11 частных домов,
  • 4 линии электросети.

"ГСЧС и парамедики проводят осмотр места происшествия и спасательные мероприятия по деблокированию пострадавших, которые осложнены из-за очередного прилета FPV дрона", - добавил он.

Удары по Константиновке

Заметим, что ранее сегодня российские войска совершили 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК. Тогда в результате атаки был ранен один человек.

Подробнее о российском ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что российские войска почти не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты атакуют из различного вида оружия, разрушая дома жителей и забирая человеческие жизни.

В частности, 13 марта, россияне нанесли удары по Константиновке и Покровску. От того удара ранения получили 8 человек, среди них был и подросток.

По Константиновке в тот день российские оккупанты ударили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Смерч", в результате чего были травмированы два человека.

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