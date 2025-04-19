Россияне второй раз за день ударили авиабомбами по Константиновке, есть погибшие (фото)

Российская армия второй раз за день атаковала Константиновку в Донецкой области, сбросив авиабомбы на город. В результате удара погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова.
"Россияне второй раз за день ударили ФАБами по Константиновке, есть погибшие", - заявил Горбунов.
По его словам, около 17 часов вражеская авиация ударила четырьмя ФАБ-250 с модулем УМПК.
В результате обстрелов погибли два человека, еще один человек ранен. Повреждены
"ГСЧС и парамедики проводят осмотр места происшествия и спасательные мероприятия по деблокированию пострадавших, которые осложнены из-за очередного прилета FPV дрона", - добавил он.
Заметим, что ранее сегодня российские войска совершили 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК. Тогда в результате атаки был ранен один человек.
Подробнее о российском ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что российские войска почти не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты атакуют из различного вида оружия, разрушая дома жителей и забирая человеческие жизни.
В частности, 13 марта, россияне нанесли удары по Константиновке и Покровску. От того удара ранения получили 8 человек, среди них был и подросток.
По Константиновке в тот день российские оккупанты ударили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Смерч", в результате чего были травмированы два человека.
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