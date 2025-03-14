Росіяни вдруге за день скинули КАБи по Херсону, є жертва, серед поранених - дитина

"Вдруге за день місто здригнулось від ворожих авіаударів", - написав Прокудін.

За його словами, одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. В результаті у Центральному районі горить приватний будинок.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі встановлюється.

Фото: наслідки удару по Херсону 14 березня (t.me/olexandrprokudin)

Водночас, у Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни завдали масований авіаудар по Херсону.

Сьогодні, близько 21:00, російські військові завдали повторного масованого авіаудару по Херсонській області. Ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб.

Наразі зафіксовано влучання у Херсонському та Бериславському районах.

У Херсоні внаслідок удару загинув 43- річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Також ще один цивільний отримав поранення.

У селищі Текстильне поранення дістала 14-річна дитина.

Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих уточнюється.

Обстріл України 14 березня

Варто нагадати, що в ніч на 14 березня Росія запустила по Україні 27 дронів. За даними Повітряних сил, вдалося збити 16 ударних безпілотників типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Також під час атаки постраждали Харківська та Донецька області. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.

А вже ввечері 14 березня росіяни російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.

"Вісім поранених, не важкі. П’ятеро вже у лікарнях, трьом допомога надана на місці. Попередньо балістичні ракети Іскандер-М", - розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.