Росіяни вдруге за день скинули КАБи по Херсону, є жертва, серед поранених - дитина

Російська армія ввечері п'ятниці, 14 березня, вдруге за добу вдарило КАБом по місту Херсон. У місті зафіксовано пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександру Прокудіна у Telegram.
"Вдруге за день місто здригнулось від ворожих авіаударів", - написав Прокудін.
За його словами, одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. В результаті у Центральному районі горить приватний будинок.
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі встановлюється.
Водночас, у Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни завдали масований авіаудар по Херсону.
Сьогодні, близько 21:00, російські військові завдали повторного масованого авіаудару по Херсонській області. Ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб.
Наразі зафіксовано влучання у Херсонському та Бериславському районах.
У Херсоні внаслідок удару загинув 43- річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Також ще один цивільний отримав поранення.
У селищі Текстильне поранення дістала 14-річна дитина.
Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих уточнюється.
Варто нагадати, що в ніч на 14 березня Росія запустила по Україні 27 дронів. За даними Повітряних сил, вдалося збити 16 ударних безпілотників типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
Також під час атаки постраждали Харківська та Донецька області. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.
А вже ввечері 14 березня росіяни російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.
"Вісім поранених, не важкі. П’ятеро вже у лікарнях, трьом допомога надана на місці. Попередньо балістичні ракети Іскандер-М", - розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.